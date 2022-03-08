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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları sakin saatler yaşıyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 09:01

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle bir aşağı bir yukarı hareket eden kripto para piyasalarında son 24 saat sakin geçti. 

Coingecko'da yer alan verilere saat 09.00 itibariyle piyasalar binde 7 yükselerek 1.8 trilyon dolara yaklaştı. 

'deki yükseliş ise aynı sürede binde 6 oldu. BTC'nin fiyatı 38 bin 345 dolarda seyrederken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40'ın üzerinde. 

Ethereum son 24 saatte sınırlı da olsa değer kaybetti. ETH'nin fiyatı binde 3 düşerek 2 bin 525 dolara indi. 

Ripple ise binde 9 değer kaybı yaşadı. XRP'nin fiyatı 72 centte geriledi. 

Dogecoin tarafında da gerileme görüldü. DOGE'un fiyatı yüzde 1.2 azalarak 11 cent seviyelerine indi.

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