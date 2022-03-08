Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle bir aşağı bir yukarı hareket eden kripto para piyasalarında son 24 saat sakin geçti.

Coingecko'da yer alan verilere saat 09.00 itibariyle piyasalar binde 7 yükselerek 1.8 trilyon dolara yaklaştı.

Bitcoin'deki yükseliş ise aynı sürede binde 6 oldu. BTC'nin fiyatı 38 bin 345 dolarda seyrederken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40'ın üzerinde.

Ethereum son 24 saatte sınırlı da olsa değer kaybetti. ETH'nin fiyatı binde 3 düşerek 2 bin 525 dolara indi.

Ripple ise binde 9 değer kaybı yaşadı. XRP'nin fiyatı 72 centte geriledi.

Dogecoin tarafında da gerileme görüldü. DOGE'un fiyatı yüzde 1.2 azalarak 11 cent seviyelerine indi.

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