Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki yükseliş haftanın ikinci gününe taştı.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.20 itibariyle piyasalar yüzde 5 yükselerek 2 trilyon 160 milyar doları aştı.

Bitcoin'deki yükseliş ise piyasaların üzerinde oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 5.7 artışla 45 bin 249 dolara çıktı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.69 oldu.

Ethereum cephesinde de yükseliş yüzde 3.8 oldu. ETH'nin fiyatı 3 bin 220 doların aştı.

Ripple ise son 24 saatin en çok değer kazanan para birimlerinden oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 22.4 artışla 91 centi geçti. XRP'deki son 7 günlük yükseliş ise yüzde 46'yı gördü.

Dogecoin de yükselen para birimleri arasında yer alsa da sıralama kaybetti. Fiyatı yüzde 7 artarak 17 cente dayanan DOGE en büyük kripto para sıralamasında 12'ye geriledi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

