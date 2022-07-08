Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yükselişle başladığı haftayı olumlu bir havayla devam ediyor.



Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5.4 yükselerek 1.01 trilyon dolara çıktı.



Saat 08.00 itibariyle Bitcoin yüzde 7.7 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 22 bin 013 dolara çıkarken hakimiyeti yüzde 41.62 seviyelerinde geziniyor.



Ethereum'un (ETH) fiyatı yüzde 7 yükselerek bin 254 dolara çıktı.



Ripple ve Dogecoin de bu hafta genel olarak yükseliş trendini seyrediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 7 artarak 35 cent'i aştı.



DOGE ise yüzde 4,5 değer kazanarak 7 cent'e çıktı.

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