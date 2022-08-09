Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeşile dönen rengini koruyor. Piyasalar son 24 saatte yüzde 1.2 yükselerek 1.17 trilyon dolar oldu.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10.00 itibariyle Bitcoin binde 3 yükseldi. BTC'nin fiyatı 23 bin 833 dolara çıktı.

Ethereum ise aynı sürede yüzde 2.3 yükseldi. ETH'nin fiyatı bin 1776 dolar seviyelerine geldi.

Ripple ve Dogecoin cephelerinde farklı hareketler gözlemlendi. XRP'nin fiyatı binde 3 gerileyip 37.7 cent olurken DOGE ise yüzde 4.1 yükselerek 7.3 centi aştı.

ABD BİR KRİPTO ŞİRKETİNİ KARA LİSTEYE ALDI

Kripto para karıştırma hizmeti veren Tornado Cash, ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alındı.

Kuzey Koreli hackerlar tarafından kullanıldığı belirtilen servisi Amerikan vatandaşları ve şirketleri kullanamayacak.

Ronin ağından çalınan 625 milyon dolarlık Axie'nin Tornado Cash üzerinden aklandığı belirtildi.

Kripto para karıştırma işlemi ile adresler arasındaki bağlantı kopartılıyor. Kripto paralar takip edilemez hale geliyor.

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