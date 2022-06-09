Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftayı yükselerek ve düşerek geçirek kripto para piyasaları son 24 saati sakin geçirdi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar binde 3 düşerek 1.3 trilyon dolar etrafında seyretmeye devam ediyor.

Saat 10.10 itibariyle Bitcoin'in değer değişimi piyasa ortalamasıyla aynı oldu. BTC binde 3 azalarak 30 bin 355 dolara inerken piyasa hakimiyetini yüzde 44.56'da tuttu.

Ethereum ise bindelik düzeyde de olsa yükseldi. ETH'nin fiyatı binde 1 artarak bin 801 dolara geldi.

Ripple cephesinde ise yüzde 1 yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı 40 centin üzerine kalmaya devam ediyor.

Dogecoin binde 8 değer kaybetti. DOGE bu kayba rağmen 8 centin üzerinde tutunmayı başardı.

ALİBABA NFT İŞİNE GİRİYOR

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın aynı zamanda bulut hizmeti de bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada Alibaba Cloud üzerinden bir NFT pazaryeri başlatılalacak.

Twittter paylaşımı kısa sürede silinse de Alibaba'nın bu konu üzerinde çalıştığı doğrulanmış oldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

