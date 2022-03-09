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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları hızlı yükseldi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 09:36

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya sakin başlayan kripto para piyasaları son 24 saatte hızlı bir yükseliş gösterdi. 

'dan canlı olarak takip edebileceğiniz verilere göre saat 9.30 itibariyle piyasalar yüzde 6.5 değer kazandı. Piyasaların toplam büyüklüğü 1.9 trilyon doları aştı.

'deki yükseliş ise yüzde 7 oldu. BTC'nin fiyatı 41 bin 481 doları aştı. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 41.37'ye çıktı.

Ethereum'daki yükseliş ise yüzde 5 olarak kaydedildi. ETH'nin fiyatı 2 bin 708 doları geçti. 

Ripple cephesinde de yükseliş sınırlı oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 artarak 74 centi aştı.

Son olarak Dogecoin de yükselen kripto paralar arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 3.5 yükselerek 12'i centin üzerine çıktı. 

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