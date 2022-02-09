Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları cuma günü yaşanan yükselişini haftanın ilk iki gününde de devam ettirmişti.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 13.00 itibariyle piyasalar binde 8 oranında geriledi. Son bir haftalık performansa bakıldığında piyasaların yüzde 10'dan fazla değer kazandığı görülüyor.

Piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 75 milyar dolara indi.

Bitcoin'deki düşüş ise piyasaların üzerinde oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 1.3 azalarak 43 bin 433 dolara geriledi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.7 seviyelerinde.

Ethereum ise son 24 saatte değişiklik göstermedi. ETH'nin fiyatı binde 1 gerileyerek 3 bin 102 dolar oldu.

Son 1 haftanın en çok kazandıran kripto paralarından Ripple'da da ufak bir gerileme görüldü. XRP'nin fiyatı binde 9 düşerek 85 cent seviyelerinde sabit kaldı.

Dogecoin de sınırlı düşen kripto paralardan oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 2.2 azalarak 16 cent oldu.

RUSYA KRİPTOYU PARA OLARAK TANIYACAK

Kripto paraların varlığı halen birçok ülkede kabul edilmemiş durumda. Ülkelerin merkez bankaları düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Rusya'nın da bu konuda çalışma yaptığı biliniyor. Rus basınında çıkan haberlere göre Moskova yönetimi kripto paraları, para birimi olarak tanıyacak.

Hindistan gibi bazı ülkeler kripto paraları yatırım varlığı olarak tanımayı tercih ediyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

