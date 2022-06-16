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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları günler sonra yeşile döndü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 10:51

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Günler düzenli olarak düşen kripto para piyasaları son 24 saatte yükseldi. 

ABD'de faiz artırımının tahminlerle eş olması nedeniyle yatırımcının risk iştahı yeniden açıldı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2.8 yükselerek 975 milyar dolara çıktı. 

Saat 10.50 itibariyle yüzde 4.6 değer kazanarak 21 bin 715dolara çıktı. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 42.61'e çıktı.

Ethereum ise aynı sürede yüzde 5 yükseldi. ETH'nin fiyatı bin 162 doları gördü. 

Ripple ve Dogecoin de yatırımcısını sevindirdi. XRP'nin fiyatı yüzde 6.8 yükseldi ve 32 centi aştı. DOGE ise yüzde 12 yükselerek 6 cente yaklaştı.

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