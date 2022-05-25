Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki değişiklik son 24 saatte binde dört oldu. Piyasalar biraz yükselerek 1.33 trilyon dolarda kaldı.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 09.55 itibariyle Bitcoin yüzde 1.7 değer kazandı. Fiyatı 29 bin 776 dolara çıkan BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 42.67 oldu.

Ethereum ise çok sınırlı bir yükseliş gösterdi. ETH'nin fiyatı son 24 saatte binde 2 artarak 1984 dolara çıktı.

Ripple ise ETH'yle benzer bir hareketlilik gösterdi. XRP'nin fiyatı binde 4 artarak 40 centte kaldı.

Dogecoin ise hem değer hem sıra kaybetti. Fiyatı binde 9 düşen DOGE 8 cent bandında kalsa da piyasa değeri sıralamasında bir sıra düşerek 11. sıraya geriledi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

