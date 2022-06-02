Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları hafta başındaki olumlu havayı unuttu. Piyasalar dünün ardından bugün de geriledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5 düşerek 1.3 trilyon doların altına geldi.

Saat 10.30 itibariyle Bitcoin de yüzde 5.1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 29 bin 992 dolara indi. BTC 30 bin bandını test ediyor.

Ethereum cephesinde de düşüş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 5.6 geriledi ve bin 830 dolar oldu.

Ripple ve Dogecoin de düşen kripto para piyasaları arasında yer aldı. XRP yüzde 4.8 değer kaybederek 39 cente düştü. DOGE ise yüzde 4.6 değer kaybıyla 8 centin başına çekildi.

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