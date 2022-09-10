Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dün yüzde 10'dan fazla yükseldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yükselişini sürdürüyor. Son 24 saatte yüzde 2 değer kazanan kripto paraların toplam market değeri 1.09 trilyon dolar oldu.

Saat 12.10 itibariyle Bitcoin ise yüzde 2.9 yükseldi. BTC'nin fiyatı 21 bin 370 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.46'a yükseldi.

Ethereum ise BTC'ye göre daha sakin bir bir performans gösterdi. ETH binde 7 yükselerek bin 719 dolar oldu.

Ripple ve Dogecoin'deki değişim ise bindelik düzeyde oldu. XRP binde 8 yükselerek 35.5 centi görürken DOGE ie binde 6 yükselere 6.4 cente geldi.

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