Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 12 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dün yüzde 7'ye yakın bir yükseliş göstermişti. Takip eden 24 saatte piyasalara düzeltme geldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 11.20 itibariyle piyasaların toplam değeri yüzde 1.3 azalarak 1.19 trilyon dolara geldi.

Bitcoin son 24 saate yüzde 2 değer kaybetti. Böylece BTC'nin fiyatı 23 bin 961 dolar seviyesine indi. Başka bir ifadeyle BTC şimdilik 24 bin dolar üstünde tutunamamış görünüyor.

Ethereum ise değerini korumayı başardı. ETH'nin fiyatı binde 5 artarak bin 893 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin'de ise renk kırmızıya döndü. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 düşerek 37.6 cente gelirken, DOGE ise binde 4 geriyerek 7.1 cent oldu.

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