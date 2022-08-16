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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşüş devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 16.08.2022 - 10:32

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya düşüşle başlayan kripto para piyasalarındaki değer kaybı devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.3 düşerek 1.19 trilyon dolara geriledi.

Saat 10.30 itibariyle binde 5 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 24 bin 18 dolar oldu. 

Ethereum ise yüzde 1.8 değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı bin 879 dolara geriledi. 

Ripple ve Dogecoin cephesinde farklı senaryolar görüldü. XRP'nin fiyatı son 24 saatte hiç değişmeyerek 37.3 centte kalırken DOGE yüzde 5.2 değer kazanarak 8.1 cente çıktı.

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