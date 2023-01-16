Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Ocak 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki olumlu hava yeni haftaya da taşındı.

Saat 9.20 itibariyle piyasalar yüzde 2.5 yükselerek 1.04 trilyon dolara çıktı.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.4 yükseldi. BTC'nin fiyatı 21 bin 187 dolara çıktı. Bitcoin 21 bin dolar barajını aşarken piyasa hakimiyeti ise 39.25 seviyesinde geziniyor.

Ethereum ise BTC'ye oranla daha fazla yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.3 artarak bin 579 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 3.7 artarak 40 centi aşarken DOGE ise yüzde 2.7 yükselişle 8.7 cente çıktı.

2023 TOPARLANMA YILI OLABİLİR

SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci, 2023'ün Bitcoin ve kripto para piyasaları için toparlanma yılı olacağını önesürdü.

Scaramucci Bitcoin'in gelecek 2-3 yıl içerisinde 50-100 bin dolar seviyelerini göreceğini söyledi.

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