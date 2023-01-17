Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 17 Ocak 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları olumlu havasını korusa da son 24 saatte sakin kaldı.

Saat 12.00 itibariyle piyasalar binde 2 yükselerek 1.03 trilyon dolarda kalmaya devam etti.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin ise yüzde 2.2 yükseldi. BTC'nin fiyatı 21 bin 201 dolar olurken, piyasa hakimiyeti yüzde 39.54'e çıktı. Yani Bitcoin'in dominansı artış gösterdi.

Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı yüzde 2 artarak bin 568 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de yeşil bir görünümde kaldı. XRP'nin fiyatı yüzde 1.8 artarak 39 centin üzerine çıkarken DOGE binde 7 yükselişle 8.4 cent oldu.

Gala (GALA) yüzde 13.1, Optimism (OP) 8.3 ve Decentraland (MANA) 8 yükselerek ilk 100 içerisinde son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar oldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

