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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları düştü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 18.08.2022 - 10:44

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşüş trendi devam ediyor. Haftaya değer kaybıyla başlayan piyasalar son 24 saatte yüzde 4.1 gerileyerek 1.16 trilyon dolara indi. 

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10.45 itibariyle yüzde 1.8 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 23 bin 427 dolara indi.

Ethereum ise yüzde 2.6 düştü. ETH'nin fiyatı bin 846 dolar oldu. 

Ripple ve Dogecoin de düşüş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 gerileyerek 37.5 cente inerken DOGE yüzde 4 değer kaybıyla 8.1 cente geriledi. 

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