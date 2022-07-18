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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yükseliyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 09:58

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftaya yükselerek başladı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 4.2 değer kazanarak 1.05 trilyon doları aştı. 

Saat 10.00 itibariyle yüzde 3.8 yükseldi. BTC'nin fiyatı 22 bin 262 doları aştı. Bitcoin yaklaşık 10 gün sonra 22 bin doların üzerini görmüş oldu. 

Ethereum ise son günlerin en büyük kazananı. Fiyatı bir haftada yüzde 25 artan ETH'nin son 24 saatlik performansı ise yüzde 6.1. ETH'nin fiyatı bin 456 dolara çıktı. ETH son bir ayın en yüksek seviyesinde. 

Ripple ve Dogecoin cephelerinde de yükseliş var. XRP yüzde 1.3 yükselerek 36 centi aşarken DOGE yüzde 1.7 yükseldi ve 6 centin ortalarında kalmaya devam etti. 

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