Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentisi emtia piyasalarını etkiliyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto paralar da faiz artışı beklentisinden payını almış durumda.

Saat 9.00 itibariyle piyasalar yüzde 6.3 gerileyerek 950 milyar dolara düştü.

Bitcoin ise yüzde 6.6 değer kaybı yaşadı. BTC'nin fiyatı 18 bin 775 dolara indi.

Son bir haftanın en çok değer kaybeden kripto paralarından Ethereum erimeye devam etti. ETH'nin fiyatı yüzde 10.5 düşerek bin 306 dolara geriledi. ETH'nin bir haftalık kaybı ise yüzde 25'i aşmış durumda.

Ripple ve Dogecoin de piyasadaki korkudan payını aldı. XRP'nin fiyatı yüzde 4 düşerek 35.7 cent olurken, DOGE yüzde 7.4 gerileyerek 5.7 cente indi.

FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Geçen hafta ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı. Faizlerde en az 75 baz puanlık artışa ise kesin gözüyle bakılıyor.



Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 80 ve yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 31,1 ve 75 baz puana yüzde 56,6 ihtimal veriliyor.



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