Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya sert kayıpla başlayan kripto para piyasaları dün biraz toparlamıştı. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yeniden geriledi.

Piyasalar yüzde 1.7 gerileyerek 961 milyar dolara düştü.

Saat 10.35 itibariyle Bitcoin ise yüzde 3.2 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 18 bin 940 dolara inerken piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.73 oldu.

Ethereum'daki değer kaybı BTC'yle aynı oranda oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 3.2 azalarak bin 329 dolara geldi.

Ripple ise piyasaların aksine değer kazandı. XRP'nin fiyatı yüzde 4.1 artarak 39.6 cente çıktı. Ripple son bir haftada yüzde 20'ye yakın değer artışı yaşadı.

Dogecoin ise binde 6 geriledi. DOGE'un fiyatı 5.8 centte sabit kaldı.

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