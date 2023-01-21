ntv.com.tr

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Ocak 2023 (BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Yükselişini sürdüren Bitcoin beş ay sonra ilk kez 23 bin doların üzerine çıktı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Ocak 2023 (BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında yükseliş devam ediyor.

son 24 saatte yüzde 10 yakın artışla ağustos ayından beri ilk kez 23 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'in son bir haftadaki artışı yüzde 16'yı buldu.

Bitcoin'deki yükseliş sonrası toplam piyasa değeri 444,4 milyar dolara yükseldi.

Ethereum da yüzde 6,6 artışla 1.658 dolara çıkarken, son bir haftadaki artış yüzde 14'ü aştı.

XRP'de de yüzde 4,2'lik artış meydana geldi. XRP'ni değeri 41 sentin üzerine çıktı.

Dogecoin'de ise artış yüzde 1,2 ile sınırlı kaldı ve fiyatı 8 sente yükseldi.

PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

CoinGecko verilerine göre, piyasalarının toplam değeri son 24 saatte yüzde 7,66 artışla 1,09 trilyon dolara çıktı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...