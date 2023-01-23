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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Ocak 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki toparlanma havası devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Ocak 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftasonu yatırımcısını sevindirdi. Piyasalar yeni haftaya kazancını koruyarak girdi. 

Coingecko'da yer alan verilere göre son 24 saatte piyasaları binde 6 yükselerek 1,08 trilyon dolarlık değerini korumayı başardı. 

Saat 11.30 itibariyle binde 6 oranınde değer kaybetse de yatırımcısını mutlu etmeye devam ediyor. BTC'nin fiyatı 22 bin 729 dolara geriledi ancak piyasa hakimiyeti yüzde 40'un üzerinde seyrediyor.

Ethereum ise piyasalara benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı binde 6 yükselerek bin 635 dolardan işlem görmeye başladı. 

Ripple ve Dogecoin ise yükseliş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 5,9 artarak 42,9 cente çıkarken, DOGE ise yüzde 4,6 oranında yükseldi ve 8,9 centten alıcı buluyor. 

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