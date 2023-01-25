Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Ocak 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

İki haftadır yatırımcısını sevindiren kripto para piyasalarına düzeltme geldi.

Piyasalar son 24 saatte yüzde 2.7 değer kaybederek 1,06 trilyon dolara geriledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 11.50 itibariyle Bitcoin yüzde 1,5 düşerek 22 bin 710 dolar oldu. BTC'nin piyasa hakimiyet ise yüzde 41,18'e yükseldi.

Ethereum'dak düşüş ise daha sert bir şekilde hissedildi. ETH'nin fiyatı yüzde 5 geriledi ve 1554 dolar seviyesini gördü.

Ripple ve Dogecoin de ETH'yle benzer bir grafik çizdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3,9 düşerek 41,1 cente inerken DOGE ise yüzde 5,9 değer kaybıyla 8,5 cente indi.

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