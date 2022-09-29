Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 29 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dalgalı seyrediyor. Dün düşen piyasalar son 24 saatte yüzde 2.1 yükselerek 973 milyar dolara çıktı.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10.45 itibariyle Bitcoin yüzde 3 yükseldi. BTC'nin fiyatı 19 bin 330 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 38.06 oldu.

Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizgi. ETH'nin fiyatı yüzde 2.7 artarak bin 318 dolara yükseldi.

Ripple ve Dogecoin de yükseliş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3.1 artarak 43.7 cent olurken, DOGE binde 9 yükselerek 6 centin üzerine çıktı.

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