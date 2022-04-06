Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 6 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Günlerdir yeşil seyreden kripto para piyasaları son 24 saatte kırmızıya döndü.



Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar saat 10.55 itibariyle yüzde 3.2 düşerek 2.2 trilyon dolara indi.

Bitcoin de piyasaları takip ederek geriledi. BTC'nin fiyatı yüzde 2.9 oranında düştü ve 45 bin 396 dolar oldu.

Ethereum ise rakiplerine oranla daha fazla değer kaybetti. ETH'nin fiyatı yüzde 5 inerek 3 bin 358 doları gördü.

Asıl düşüşünü dün yaşayan Ripple ise rakiplerine oranla az değer kaybetti. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 azalarak 81 cente indi.

Dogecoin ise piyasanın tersine bir performans gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 6.5 yükselerek 16 centi aştı.

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