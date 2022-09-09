Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Hafta başında 1 trilyon doların altına gerileyen kripto para piyasaları dünün ardından bugün de yükseldi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 4.8 değer kazanarak 1.07 trilyon dolara çıktı.

Saat 10.00 itibariyle Bitcoin ise yüzde 7.4 yükseldi. BTC'nin fiyatı 20 bin 656 dolara çıktı. İki gün önce 19 bin doların altına gerileyen BTC yeniden 20 bin doları aştı.

Ethereum ise aynı sürede yüzde 5.2 değer kazandı. ETH'nin fiyatı bin 710 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de yükselişten payını aldı. XRP'nin fiyatı yüzde 5.4 artarak 35 centin üzerine çıktı. DOGE ise yüzde 3.7 yükselişle 6.3 cent oldu.

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