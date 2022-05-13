Bitcoin, Ethereum ve Terra Luna'da son durum ne? 13 Mayıs BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin fiyatı, hafta başından itibaren devam eden değer düşüşü sonlandırdı.

Son 24 saatte yüzde 10 artan Bitcoin, tekrar 30 bin dolar seviyesini aştı.

BTC fiyatı, an itibariyle 30 bin 600 dolar seviyesinde işlem görüyor.

LUNA'DAN TARİHİ DÜŞÜŞ

Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören LUNA'nın düşüşü durmuyor.

0,00003 dolar seviyesine kadar gerileyen LUNA'da değer kaybı yüzde 99.99'u aşarken, Binance'de LUNA işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı.

Binance'dan yapılan açıklamada LUNA ile işlemlerin olarak devre dışı bırakıldığı duyurdu.

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BINANCE'DAN 'DELIST' GELDİ

Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR işlemleri kaldırdı.

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