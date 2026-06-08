Bitcoin fiyatları düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin sert düşüş hareketleri gösteriyor. Bitcoin uzun süredir satış görüyor ve fiyatları 63 bin doların altına geriledi.

Son düşüşte en büyük etken İran ve İsrail arasındaki füze saldırıları oldu. İran'dan gelen füzelere karşılık veren İsrail askeri hedefleri vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, füzelerin atıldığını ve İran'ın yeniden masaya dönmesi gerektiğini, barış anlaşmasını imzalamasını istedi.

Artan petrol fiyatları nedeniyle değerli maden fiyatlarındaki gerilemeye ayak uyduran Bitcoin uzun süredir düşüş gösteriyor.