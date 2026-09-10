Bitcoin fiyatlarında gerileme

Yatırımcıların 6 milyar dolar tutarındaki tahvil geri alım duyurusunu değerlendirmesiyle birlikte Bitcoin Asya piyasalarındaki işlemlerde baskı altında kaldı. ABD Hazine Bakanlığı, bugünkü geri alım operasyonunda 6 milyar dolara kadar vadeli tahvil geri alacağını açıklamasının ardından, dün ABD devlet tahvili getirileri yeni zirvelere tırmandı. Piyasalar , duyurudan önce pozitif bölgede yer alan Bitcoin gibi kripto paralar dahil olmak üzere daha riskli varlıklardan para çıkışı yaparak tepki gösterdi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore bir notunda, Bitcoin'in aynı zamanda enerji fiyatlarındaki aralıksız artış, ABD hisse senedi piyasasındaki satış dalgası ve daha yüksek tahvil getirileri tarafından baskı altında tutulduğunu belirtti.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar yüzde 0,14 oranında kayıpla 78 bin 350 dolar civarında bulunuyor.