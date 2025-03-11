Bitcoin fonlama oranları dalgalanıyor: Dip seviyesi göründü mü?

Sürekli vadeli işlem sözleşmeleri için belirlenen fonlama oranı, uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki maliyet dengesini sağlar. Pozitif fonlama oranları, uzun pozisyonların kısa pozisyonlara ödeme yaptığı boğa piyasalarına işaret ederken, negatif oranlar tam tersini gösterir ve genellikle düşüş eğilimleriyle örtüşür. Son iki haftadır fonlama oranları pozitif ve negatif arasında gidip geliyor ve bu da piyasanın yön konusunda kararsız olduğunu ortaya koyuyor.

DİP OLUŞUMA İŞARET ETMİŞTİ

Glassnode verilerine göre, günlük fonlama oranı negatif -%0,006'ya düşerek yıllık bazda -%2 seviyesine ulaştı. Bu, Bitcoin’in fiyat hareketlerinde bir dönüm noktasına yaklaşıldığını gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Tarihsel olarak bakıldığında, Covid-19 krizi, FTX çöküşü ve Çin'in 2021 yılındaki madencilik yasağı gibi büyük çöküşler sırasında fonlama oranlarının negatif bölgede uzun süre kalması Bitcoin için dip oluşumlarına işaret etmişti.

YATIRIMCININ YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR



Ancak mevcut durumda, Bitcoin’de negatif fonlama oranlarının uzun süre devam etmesini engelleyen bir dinamik gözlemleniyor. Son iki haftada her yükseliş dalgası, yatırımcıların pozisyonlarını hızla değiştirmesine neden oldu. Fiyat yükseldiğinde açılan uzun pozisyonlar, fiyatın tersine dönmesiyle büyük ölçüde tasfiye edildi ve bu durum fonlama oranlarının sürdürülebilir şekilde negatif bölgede kalmasını zorlaştırdı.



Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalamasını kaybetmesiyle birlikte yatırımcılar piyasadaki yön arayışını sürdürüyor. Negatif fonlama oranlarının devam edip etmeyeceği, piyasanın uzun vadeli trendi açısından kritik bir gösterge olmaya devam ediyor.