Bitcoin , teknoloji hisselerindeki toparlanmanın kripto para piyasasına destek vermesiyle Asya seansına daha olumlu bir başlangıç yaptı.

Asya'da çip üreticileri ve yapay zeka odaklı hisseler işlemlerin erken saatlerinde genel olarak yükselirken, Nvidia'nın bilançosunun ardından E-mini Nasdaq vadeli kontratları yüzde 1,3 değer kazandı.

Bununla birlikte Bitcoin üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor ve 65 bin dolar seviyesindeki kritik eşiği henüz geri kazanamadı. Doların güçlü seyri, daha yüksek faiz beklentileri ve piyasa oynaklığı alıcıları piyasadan uzak tutan unsurlar arasında yer alıyor.

Glassnode Research, Bitcoin piyasasında güçlü bir satış dalgasının yaşandığını ve geniş tabanlı talebin hâlâ bulunmadığını belirtti. Kurum, stablecoin arzının daraldığını, madencilerin satış yaptığını ve ETF'lerden para çıkışlarının sürdüğünü ifade etti.

Glassnode'a göre, 62 bin ile 66 bin dolar arasında oluşan yatırımcı kümesi artık izlenmesi gereken temel bölge konumunda bulunuyor.