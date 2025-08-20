Bitcoin hızlı yükseldi, sert düştü

Bitcoin, Ağustos ayı sonlarına doğru 113 bin dolar civarında işlem görüyor ve altı haftanın en düşük seviyelerine geriledi.



Bu düşüş, yatırımcıların Fed'in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşarak, beklenenden güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verilerinin Fed'in agresif genişleme beklentilerini azaltmasının ardından rehberlik arayışına girmesiyle, kripto paraların teknoloji hisseleriyle olan ilişkisini yansıttı.



Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Alt5 Sigma'da olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonunu araştırdığına dair haberlerin ardından satışlar daha da yoğunlaştı ve bu durum spekülatif piyasalarda daha geniş bir riskten kaçınma duygusunu körükledi.



Bitcoin, kurumsal girişler ve olumlu düzenleyici gelişmelerin desteğiyle kısa süreliğine yeni bir rekor seviyeye ulaştıktan sonra, aylık kazanımlarını geri aldı ve geçen haftadan bu yana yüzde 2'den fazla değer kaybetti.