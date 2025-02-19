Bitcoin için 500 bin dolar hedefi masada

Kripto para piyasalarındaki sert dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin (BTC) fiyatı Salı günü 94 bin doların altına test ett.

Gün sonuna doğru kendine tekrardan 94 bin seviyesinin üstünde yer bulan Bitcoin’in yanı sıra kripto piyasasının genelinde yüzde 4’e varan düşüş yaşandı.



Bitcoin’in yanı sıra Solana (SOL) da sert bir satış baskısıyla karşılaştı. Son bir ayda yüzde 35 düşen Solana, Trump’ın seçim kazandığı dönemde elde ettiği tüm kazanımları geri verdi.

Solana’daki çöküşte, memecoin piyasasındaki rugpull vakaları ve özellikle Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin adının geçtiği dolandırıcılık skandalı etkili oldu. Milei’nin destek verdiği LIBRA adlı token, hızla değer kazandıktan sonra içeridekilerin satış yapmasıyla çökerek yatırımcıları mağdur etmişti.



KURUMSAL İLGİ BİTCOİN'İ DESTEKLİYOR

Bitcoin’deki kısa vadeli gerilemeye rağmen, Standard Chartered’ın Kripto Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin için uzun vadeli yükseliş beklentisini sürdürüyor. Kendrick, yayımladığı bir notta, Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar tarafından artan ilgiyi çekmeye devam ettiğini belirtti.



Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal talebin yükselişi dikkat çekiyor. ABD’de yapılan son 13F başvuruları, perakende yatırımcılardan hedge fonlara, bankalara ve hatta hükümetlere kadar uzanan bir yatırımcı tabanının oluştuğunu gösteriyor. Kendrick, Goldman Sachs gibi büyük finans kuruluşlarının ETF hisselerini artırdığını ve Abu Dabi’nin ilk kez bir Bitcoin ETF satın aldığını vurguladı.



Kendrick, Bitcoin’e yönelik yatırımcı tabanındaki genişlemenin devam etmesiyle uzun vadede daha istikrarlı bir yükseliş trendi görülebileceğini belirtti. Abu Dabi’nin Bitcoin ETF’lerine yatırım yapmaya başlamasını egemen devletlerin daha fazla katılımının bir başlangıcı olarak değerlendirdi.



Kendrick, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in Donald Trump’ın görevden ayrılmasına kadar 500 bin doları aşmasını beklediğini belirtmişti. Bu tahminin arkasında, Bitcoin’in arz dinamikleri ve uzun vadeli yatırımcıların piyasadaki hakimiyeti gibi faktörler bulunuyor.

