Bitcoin için 700 bin dolar tahmini

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, Bitcoin için uçuk bir tahminde bulundu.



Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Fink, egemen varlık fonlarının portföylerinin yüzde 2 ile yüzde 5'ini kriptoya ayırması durumunda Bitcoin'in fiyatının 700 bin dolara yükselebileceğini öne sürdü.



Bloomberg'e konuşan Fink, yatırımcıların yüksek enflasyonun bittiğini düşünmekte çok aceleci davrandığını belirtti.



Dünya için en büyük riskin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayan Fink, "Gerçekten enflasyonun yükseleceği bir senaryo görebiliyorum." dedi.



Fink, Bitcoin'i geleneksel finans sistemlerindeki zayıflıklara karşı bir koruma olabileceğini dile getirdi.



BlackRock, 11,5 trilyon dolarlık varlığı yönetiyor.

Öte yandan ABD'de Donald Trump'ın görevi devralmasıyla 110 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, son günlerde yönünü aşağıya çevirdi. Bitcoin, bugün 102 bin dolar civarında dalgalı bir görünüm sergiliyor.