Bitcoin için yeni iddia: "Göründüğü gibi değil"
Ocak 2024'te piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF’lerine gelen net girişler, yaklaşık 39 milyar doları buldu. Ancak, 10x Research’ün raporuna göre, bu girişlerin büyük kısmı, kısa vadeli işlem stratejileri ve arbitraj fırsatlarından kaynaklanıyor. Bununla birlikte yatırımcıların ancak küçük bir kısmı Bitcoin’i uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyor.
Ocak 2024'te piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF’lerine gelen net girişler, yaklaşık 39 milyar doları buldu. Ancak, 10x Research’ün raporuna göre, bu girişlerin büyük kısmı, kısa vadeli işlem stratejileri ve arbitraj fırsatlarından kaynaklanıyor. 10x Research Araştırma Başkanı Markus Thielen, sadece 17,5 milyar doların, yani yüzde 44’ünün gerçek uzun vadeli yatırımlar olduğunu belirtti.
Arbitraj stratejileri, özellikle "carry trade" olarak bilinen işlem yöntemleri, girişlerin yüzde 56’sını oluşturuyor. Bu strateji, yatırımcıların spot Bitcoin satın alırken, aynı anda Bitcoin vadeli işlemlerinde kısa pozisyonlar açarak iki piyasa arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmalarını içeriyor. Thielen, bu durumun Bitcoin’e olan gerçek talebin, medya raporlarında öne sürülenlerden çok daha düşük olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Son dönemde, ABD başkanlık seçimlerinin ardından yalnızca uzun vadeli Bitcoin alımlarının arttığını belirten Thielen, bu durumun satın alma davranışlarındaki değişimi gösterdiğini söyledi. Uzun vadeli alımların artmasına rağmen, perakende işlem hacimlerindeki düşüşün fonlama oranlarını çökerttiği ve bunun da ETF çıkış dalgasına yol açtığı ifade ediliyor.
Kripto düzenlemeleri konusunda temkinli bir duruş sergileyen SEC Başkanı Gary Gensler’in istifası sonrası, varlık yönetim şirketi 21Shares, Polkadot ETF’si için başvuruda bulundu. Bu başvuru, kripto para ETF’lerinin geleceği hakkında kritik bir dönemde yapıldı. Diğer yandan, Tuttle Capital Management, popüler meme coin'lere bağlı fonlar da dahil olmak üzere kripto para tabanlı kaldıraçlı ETF’ler için başvuruda bulundu. Analistler, bu başvuruların, Trump döneminde kripto dostu düzenleyicilerin SEC’deki sınırlarını test etmeye yönelik bir stratejinin parçası olduğunu öne sürüyor.
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