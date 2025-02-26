Bitcoin için yeni iddia: "Göründüğü gibi değil"

Ocak 2024'te piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF’lerine gelen net girişler, yaklaşık 39 milyar doları buldu. Ancak, 10x Research’ün raporuna göre, bu girişlerin büyük kısmı, kısa vadeli işlem stratejileri ve arbitraj fırsatlarından kaynaklanıyor. 10x Research Araştırma Başkanı Markus Thielen, sadece 17,5 milyar doların, yani yüzde 44’ünün gerçek uzun vadeli yatırımlar olduğunu belirtti.



Arbitraj stratejileri, özellikle "carry trade" olarak bilinen işlem yöntemleri, girişlerin yüzde 56’sını oluşturuyor. Bu strateji, yatırımcıların spot Bitcoin satın alırken, aynı anda Bitcoin vadeli işlemlerinde kısa pozisyonlar açarak iki piyasa arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmalarını içeriyor. Thielen, bu durumun Bitcoin’e olan gerçek talebin, medya raporlarında öne sürülenlerden çok daha düşük olduğunu gösterdiğini ifade etti.