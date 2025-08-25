Bitcoin kaç dolar? Fiyat merak ediliyor

Bitcoin'in yakın dönem performansı, ABD'den gelecek öncü GSYH ve çekirdek PCE enflasyonu gibi kritik ekonomik verilerin seyrine göre şekillenecek. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne başlama potansiyelini doğrudan etkileyerek Bitcoin'in likidite ve toparlanma ortamını belirleyici rol oynayacak.



XS.com piyasa analisti Linh Tran, yaptığı yorumda, eğer veriler ABD ekonomisinin yavaşladığını ve enflasyonun azaldığını işaret ederse, Fed'in faiz indirimlerine başlamak için daha güçlü bir zemine sahip olacağını belirtiyor. Tran'a göre bu senaryo, Bitcoin için toparlanmaya elverişli, likidite açısından zengin bir ortam yaratacaktır. Ancak, verilerin beklenmedik bir şekilde "sıcak" gelmesi durumunda, yatırımcılar daha savunmacı bir duruş sergileyebilir ve bu da kısa vadeli düzeltmenin uzamasına neden olabilir.



BITCOIN KAÇ DOLAR?



Bitcoin değerli dolar nedeniyle yüzde 2,5'e kadar değer kaybetti ve şu sıralar 112 bin dolar civarında işlem görüyor.