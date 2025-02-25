Bitcoin kritik dönemeçte: 91 bin doları test etti

Kripto para piyasalarında güç kaybı sürüyor.



Son günlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Bitcoin, yüzde 5'ten fazla düşüşle 96 bin 400 dolardan 91 bin dolara kadar geriledi. Lider kripto para, dipten gelen alımların etkisiyle 92 bin dolar civarında dengelendi.



En büyük ikinci kripto varlık Ethereum ise 2 bin 800 dolar civarından 2 bin 500 dolara indi.



Kripto piyasasında yaşanan düşüş ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili açıklamalarının ardından geldi.



Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.



Piyasadaki hareketliliğin etkisiyle 285 bin 186 yatırımcı likide oldu. Coinglass verilerine göre vadeli tarafta son 24 saatte toplam 884 milyon dolarlık pozisyon sıfırlandı.



Analistler, Bitcoin'in giderek geleneksel piyasalarla daha fazla ilişki kurduğunu belirtti.

Makroekonomik belirsizliklerin arttığına dikkat çeken analistler, Bitcoin'in kritik bir dönemeçte olduğunu vurguladı.

