Bitcoin madencileri için işler zorlaşıyor

Bitcoin madenciliğinden elde edilen toplam gelir ocak ayında 1,4 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Ancak madencilik sektöründeki yoğunlaşma dikkat çekici bir şekilde arttı. Halka açık madencilik şirketleri, toplamda 99 bin BTC’ye sahip olup (yaklaşık 9,7 milyar dolar değerinde), ağın hash oranının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturdu.



Lider madencilik firmaları arasındaki rekabetin giderek yoğunlaşması, özellikle daha küçük ölçekli operatörlerin pazardan çekilmesine yol açıyor. Marathon Digital (MARA), 41,65 EH/s'lik hash oranı ile sektördeki liderliğini sürdürürken, onu CleanSpark 34,77 EH/s ile takip ediyor. Riot Platforms ise agresif büyüme stratejisiyle 31,27 EH/s kapasiteye ulaştı ve rekabetin merkezinde yer almaya başladı.



TheMinerMag'ın raporuna göre, büyük madencilik şirketleri arasındaki pazar payı mücadelesinin giderek belirginleşmesi... 30 EH/s seviyesinde faaliyet gösteren lider firmalar, rekabeti daha da artırırken, bu segment ile Core Scientific, Cipher Mining ve Bitfarms gibi 10 EH/s seviyesindeki madenciler arasındaki fark giderek büyüyor. Bu ayrışma, daha küçük oyuncuların pazarda tutunmasının giderek zorlaştığını gösteriyor.



MADENCİLİKTE KÂRLILIK AZALIYOR



Bitcoin madencilik ödüllerini yarıya indiren son yarılanma (halving) etkinliği, karlılık baskısını artırırken, BTC fiyatının 100 bin dolara yaklaşması bile sektör genelinde kâr marjlarının daralmasını engelleyemedi. Bu durum, büyük madencilik şirketlerinin ölçek avantajlarından faydalanarak pazar paylarını artırmasını sağlarken, küçük operatörlerin rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatıyor.



Kârlılıkta yaşanan düşüş nedeniyle, birçok madenci alternatif gelir kaynaklarına yönelmeye başladı. Özellikle yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilişim (HPC) şirketlerine yönelik barındırma hizmetleri sunmak, bu firmalar için yeni bir iş modeli haline geliyor. Büyük operasyonlara sahip şirketler, daha gelişmiş soğutma altyapılarına yatırım yaparak madencilik verimliliğini artırma yoluna giderken, küçük madenciler artan işletme maliyetleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor.



MADENCİLİK DONANIMI İTHALATI AZALIYOR



ABD’ye madencilik donanımı ithalatının Ocak ayında belirgin bir şekilde yavaşlaması da hash oranı büyümesindeki yavaşlamanın bir diğer nedeni olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, Blockchain Power Corp ve AcroHash gibi bazı büyük firmalar, Bitmain’den önemli miktarda gelişmiş soğutma altyapısı ithal ederek operasyonlarını genişletmeye devam ediyor.



TheMinerMag’in öngörülerine göre, Şubat ayında küçük madencilik operatörlerinin azalan karlılık nedeniyle pazardan çekilmesiyle birlikte, ağ zorluğunda bir miktar daha düşüş yaşanması muhtemel.