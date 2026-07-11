Bitcoin ne kadar olacak? 2029 döngüsünde 500 bin dolar hedefi gerçekçi mi?

Kripto para analistleri, bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması beklenen bir sonraki döngüde Bitcoin 'in ne kadar yükselebileceğini şimdiden inceliyor ve hedefler 300 bin ila 500 bin dolar arasında değişiyor.

Coindesk'in haberine göre, önemli veri noktası, bu tahminlerin aksine hareket ederek kazançların her zamankinden daha ılımlı olabileceğini öne sürüyor.

Altın veya hisse senetlerinin aksine, Bitcoin genellikle her 4 yılda bir gerçekleşen ve madencilik ödülünün yarı yarıya azaldığı döngülere göre hareket ediyor. Bu olay, her blokta üretilen yeni Bitcoin miktarını 4 yılda bir yarıya indiriyor.

İlk halving 2012 yılında gerçekleşti ve beşincisi Nisan 2028 için planlandı. Geçmişte, fiyatlar genellikle halving tarihinden yaklaşık 18 ay önce dip yapıp yeni bir boğa koşusuna başlamıştı. Aynı boğa koşusu, halvingden yaklaşık 16-18 ay sonra zirve yaparak, bir yıl süren ayı piyasasının yolunu açmıştı. İşte bu dört yıllık döngünün ve bir sonrakinin zirvesinin 2029 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bunun sonucunda, analistler ve piyasa uzmanları önümüzdeki birkaç yılda büyük bir boğa koşusu bekliyor.

Tecrübeli trader Peter Brandt 300 bin ila 500 bin dolar arasında bir zirve bekliyor. Bernstein analistleri Gautam Chhugani ve Mahika Sapra fiyatların beklenmesi spot borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) olan artan talebe atıfta bulunarak, 2029 yılında 500 bin dolara ulaşacak.

GERÇEKTEN OLACAK MI?

Ancak, dört yıllık döngüler sürekli olarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini üretmiş olsa da, her bir ardışık döngü belirgin şekilde daha düşük katlar, sıkışmış kazançlar ve daha yavaş genel genişleme gösterdi.

Bitcoin büyüdükçe, olgunlaştıkça ve daha değerli hale geldikçe, onu anlamlı şekilde yukarı itmek için çok daha fazla sermayenin ortaya konması gerekiyor.

DÖNGÜLERDE FİYATLAR NE OLDU?

2013: 266 dolar

2017: yaklaşık 20 bin dolar (önceki zirveden 75 kat fazla)

2021: 69 bin dolar (2017’den 3,5 kat)

2025: 126 bin dolar (2021’den sadece 1,8 kat)

Bu durum, boğa koşularının daha istikrarlı hale geldiği, ayın yükselişleri yerine daha ölçülü kazançlarla gerçekleştiği anlamına geliyor. Eğer bu eğilim devam ederse, bir sonraki zirve beklenen 300 bin ila 500 bin dolar seviyelerinin oldukça altında kalabilir. (2025 yüksek seviyesinden 300 bin dolar veya daha üzerine çıkmak, 2 katından fazla bir sıçrama gerektirir)

Varlık büyüdükçe, onu yukarı taşımak için daha fazla sermaye gerekiyor. Piyasanın kurumsallaşması ile birlikte Bitcoin ETF'leri, vadeli işlemler, opsiyonlar, volatilite ürünleri, arbitraj fonları ve gömülü opsiyonlara sahip yapılandırılmış ürünler gibi her geçen gün artan gelişmiş risk yönetimi ürünleri dizisiyle, BTC doğal olarak daha az volatil hale geliyor ve daha fazla Wall Street tarzında hareket ediyor.