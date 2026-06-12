Bitcoin nefes aldı, 63 bin dolar aşıldı

Bitcoin yatırımcıları büyük zararı nasıl çıkaracaklarını düşünüyor. Tarihi zirvesinden sert düşüşle 60 bin doların altına gerileyen Bitcoin, Ortadoğu 'daki barışa ilerleyen mutabakata dair gelişmeler ışığında yeniden 63 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in haziran başından bu yana yaşadığı satış dalgası, altın fiyatlarındaki düşüşle olağan dışı derecede güçlü bir korelasyon gösterdi.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ SPACEX Mİ?

Forex.com piyasa analisti David Scutt, Bitcoin'deki düşüşü yatırımcıların SpaceX halka arzı için likidite sağlamak amacıyla varlık satmalarına bağladı.

Analist, "Likidite Bitcoin satılarak sağlandıysa, ortalık yatıştıktan sonra bu sermayenin bir kısmı hızla geri dönebilir" dedi.

Kısa vadeli fiyat yönünün belirsiz olduğunu belirten Scutt, 64 bin dolar seviyesini izlediğini, çünkü bu seviyenin üzerindeki bir hareketin yukarı yönlü ivmeyi teşvik edebileceğini ifade etti.

Ancak Scutt, 61 bin doların altına sarkacak bir düşüşün aşağı yönlü beklentileri yoğunlaştırabileceğini de sözlerine ekledi.