Bitcoin primli seyrediyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından düşüş trendinden çıkan Bitcoin yükseliş göstermeye başladı.

Bitcoin hafta sonu 70 bin 406 dolar ile 71 bin 990 dolar aralığında işlem görmesinin ardından Asya piyasalarında yüzde 2.7 yükselişle 73 bin 600 dolar seviyelerinin üzerinde seyrediyor.

Risk iştahındaki değişimlere rağmen piyasa 70 bin dolar bölgesinde konsolide olarak direncini koruyor. 60 bin dolar seviyelerinde tutarlı bir talep oluştuğu gözlenirken, fiyatın 75 bin ile 80 bin dolar arasındaki direnç bölgesini test etmek için zemin hazırladığı belirtiliyor.

Teknik olarak ayı eğilimi sürse de 75 bin ile 80 bin dolar bölgesinin üzerinde kalıcı bir kırılma bu durumu tersine çevirebilir. Piyasanın bir süre 60 bin ile 80 bin dolar arasında dalgalanması beklenirken, 80 bin doların aşılması durumunda yukarı yönlü yeni hareketlerin gündeme gelebileceği öngörülüyor.