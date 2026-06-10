Bitcoin sert düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin düşmeye devam ediyor. Güçlü dolar , yükselen petrol nedeniyle güvenli limanlara para akarken kripto para birimlerine olan ilgi düşüyor.

Bitcoin yüzde 3'e yakın düşüşle 61 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Sygnum Bank Yatırım Stratejisti Can-Luca Köymen, kripto para biriminin geçen hafta sergilediği düşük performansın keskin borsa yatırım fonu (ETF) çıkışlarından kaynaklandığını belirtti. Köymen, bu çıkışların muhtemelen makro risk azaltımı ve daha önceki kazançların ardından gelen kâr realizasyonunun bir birleşimi olduğunu ifade etti.

Bitcoin ayrıca güçlü dolar, yüksek Hazine tahvil faizleri ve Orta Doğu'daki ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin baskısı altında kaldı.