Bitcoin sert satış gördü

ABD -İran savaşıyla ilgili belirsizliğin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle Bitcoin , Mayıs ortasında yaklaşık 76 bin dolara gerileyerek iki haftadan fazla bir süredir en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve İran arasındaki görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte Tahran'a karşı daha sert bir tavır sergilemeye devam ederken, hafta sonu Basra Körfezi'ndeki enerji tesislerine saldırı düzenlendiği yönünde haberler ortaya çıktı.

Bu gelişmeler, daha yüksek enflasyon korkularını körükledi ve finans piyasalarında geniş çaplı riskten kaçınmayı tetikledi. Sonuç olarak, geçen hafta ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 1 milyar dolardan fazla para çıktı ve bu, Ocak sonundan bu yana bu seviyenin üzerinde gerçekleşen ilk haftalık çıkış oldu.

Daha fazla kaybı sınırlamak için, Senato komitesi yakın zamanda ABD'deki kripto endüstrisini düzenlemeyi amaçlayan ilk kapsamlı yasa olan Şeffaflık Yasası'nı onayladı. Bu adım, dijital varlıklar için daha net düzenleyici çerçevelere doğru olumlu bir adım olarak görüldü ve potansiyel olarak kurumsal katılımı ve uzun vadeli benimsemeyi destekledi.