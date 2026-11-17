Bitcoin 65 bin doların altında kalarak son üç ayın düşük seviyelerinde işlem görüyor. Güçlü dolar , yüksek tahvil getirileri ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileri kripto varlıklara yönelik iştahı baskılıyor.

Bitcoin 65 bin dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Piyasada pozitif katalizör eksikliği nedeniyle kripto para birimi son üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Yatırımcıların risk iştahındaki zayıflama, güçlü dolar, yüksek getiriler ve daha yüksek faiz beklentileri nedeniyle kripto varlıklara yönelik ilgiyi azaltıyor. Teknoloji hisselerindeki satışlar da piyasadaki baskıyı artırıyor.

Özellikle Nvidia 'nın CEO'sunun ayrılığının ardından hızlanan teknoloji hissesi satışlarının, yatırımcıların diğer piyasalardaki zararlarını karşılamak için kripto pozisyonlarını kapatmalarına yol açtığı belirtiliyor.

ABD spot Bitcoin ETF'lerinden son iki haftada 2,35 milyar dolarlık çıkış gerçekleşmesi piyasadaki olumsuz havaya işaret etti.

Bununla birlikte Direxion stratejisti Bilal Little, görünümün ilk bakışta göründüğünden daha yapıcı olduğunu söyledi. Little, ABD spot fonlarından çıkan 2,35 milyar doların piyasaya yatırılmış toplam sermayenin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Little'a göre bu tür çıkışlar yoğunlaşmış pozisyonların temizlenmesine yardımcı olabilir. Stratejist, satışların yoğunlaştığı alanların piyasadan geniş çaplı bir çıkıştan ziyade yatırımcıların pozisyonlarını yeniden düzenlemesine işaret ettiğini belirtti.