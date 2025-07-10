Bitcoin tarihi yüksek seviyesine ulaştı

Bitcoin, 9 Temmuz'da tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmek için kısa tarihinde ilk kez 112 bin doları aştı.



Kripto piyasası ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikasının artçı şokundan kurtulmaya devam ederken, Bitcoin 112 bin 55 dolarla ile yeni rekor seviyeye ulaştı.



Bitcoin en son 22 Mayıs'ta 111 bin 970 dolara ulaşmıştı ve o zamandan bu yana rekor mücadelesi veriyordu.



Lider kripto para birimi ilk olarak Nisan 2013'te 100 dolar ve Kasım 2013'te 1000 dolar fiyat sınırını aştı.



BTC Kasım 2017'de 10 bin dolar ve Kasım 2021'de 69 bin dolar gibi unutulmaz bir seviyeye ulaştı.