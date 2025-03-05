Bitcoin vadeli işlemleri rekor fiyat açığını doldurdu: 1 milyar dolarlık tasfiyeler gerçekleşti

Trump’ın kripto rezervi duyurusu ve Bitcoin yükselişi



Son haftalarda Bitcoin fiyatındaki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın stratejik kripto rezervi açıklamasıyla ivme kazandı. Trump, pazar gecesi yaptığı açıklama ile Bitcoin, Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi büyük kripto para birimlerini kapsayan bir rezerv planı duyurdu. Bu açıklama, kurumsal yatırımcılar arasında heyecanı artırarak Bitcoin’in fiyatının 92.000 dolara kadar çıkmasına neden oldu.



Ancak, bu yükselişin ardından CME Bitcoin vadeli işlemleri grafiğinde önemli bir boşluk oluştu. Cuma günü 84.500 dolardan kapanan BTC fiyatı, pazartesi günü 95.300 dolara kadar yükseldi ve bu fiyat artışı arasında 10.800 dolarlık büyük bir boşluk bıraktı. Bu boşluk, salı günü Asya’da öğleden sonra saatlerinde BTC’nin 83.500 dolara gerilemesiyle tamamen doldu. Çarşamba Türkiye saati ile saat 9’da BTC 87.000 dolar seviyesinde bulunuyor.



CME boşlukları ve tarihsel eğilimler



CME boşlukları, borsanın hafta sonları kapalı olduğu dönemde, spot piyasaların 24 saat işlem görmesi nedeniyle oluşan fiyat farklılıkları olarak bilinir. Tarihsel olarak, bu boşluklar Bitcoin fiyatları için bir mıknatıs görevi görmüştür. Veriler, CME vadeli işlemlerindeki boşlukların çoğu zaman sonunda dolduğunu ve bu süreçlerin genellikle keskin fiyat hareketlerinden sonra bir düzeltme sinyali verdiğini göstermektedir. Salı günü gerçekleşen boşluk doldurma hareketi, Bitcoin’in patlayıcı yükselişinin ardından bir dengeye dönüş örneği olarak kaydedildi.



Tasfiyeler ve yüksek likidasyonlar



Bitcoin’deki son fiyat hareketleri, büyük bir tasfiye dalgasına yol açtı. CME vadeli işlemleri üzerinde yapılan yaklaşık 900 milyon dolarlık yükseliş bahisleri likidite olurken, toplamda üç günlük kayıp 1,5 milyar doları aştı. Salı günü yaşanan fiyat gerilemesi, özellikle Bitcoin fiyatlarının pazartesi günkü yükselişin ardından geri çekilmesiyle birlikte, yaklaşık 400 milyon dolarlık bahis likide oldu. Bu tasfiyeler, çoğunlukla ABD'nin geç saatleri ve Asya'nın erken saatlerinde gerçekleşti.



Tasfiyeler, yatırımcıların başlangıç marjını kaybetmesi nedeniyle kaldıraçlı pozisyonların zorla kapatılması sürecidir. Bir yatırımcı, kaldıraçlı pozisyonunun marj gereksinimlerini karşılayamazsa, yani yeterli fonu yoksa, pozisyonu likiditeye dönüşür. Yüksek likidasyonlar, genellikle aşırı alım yapılmış varlıkların tersine dönmeye veya kar realizasyonu yapmaya hazır olduğuna dair bir işaret olarak kabul edilir. Bu durum, piyasa hareketlerini izleyen yatırımcılar için kritik bir veri noktası oluşturur.



CME vadeli işlemlerindeki önceki boşluklar ve ayı piyasası dinamikleri



Ancak, boşluğun dolması ve büyük bir tasfiye yaşanması, piyasa katılımcılarının sevinçle karşılaması gereken bir durum olmayabilir. Özellikle CME vadeli işlemlerinde üç ay önce 80.000 doların altındaki seviyelerde oluşan bir boşluk, şu an daha dikkatle izleniyor. Trump’ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin ardından, CME vadeli işlemlerindeki 81.000 doların üzerindeki boşluk, fiyatların 77.930 dolardan açılmasının ardından oluşmuştu ve şu anda bu seviyeler yeniden gündemde.



Bitcoin, 92.000 dolara kadar yükselerek önemli bir ralli gerçekleştirse de, CME vadeli işlemleri ve piyasadaki tasfiyeler, şu an için bir düzeltme aşamasına işaret ediyor olabilir. Bu düzeltme süreci, Bitcoin fiyatlarının yeniden dengelenmesine ve potansiyel olarak başka bir yükselişin zeminini hazırlamasına yol açabilir. Piyasa, bu tür hareketlere oldukça duyarlı ve yatırımcıların dikkatle izlemeleri gereken kritik seviyeler oluşmuş durumda.