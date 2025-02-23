Bitcoin yatırımcıları ikilemde: 106 bin dolara yükseliş mi, 85 bin dolara çöküş mü?

Kripto para piyasasında Bitcoin (BTC) fiyat hareketleri yakından izlenirken, bazı yatırımcılar yükseliş trendinin devam etmesi için 106.000 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu savunuyor.

Ancak piyasa analistleri arasında 85.000 dolara kadar bir geri çekilme ihtimalinin hâlâ masada olduğu yönünde görüşler de var.

106.000 dolar yeni bir yükseliş trendi için gerekli mi?

Kripto para yatırımcısı ve analist Pentoshi, 22 Şubat tarihli X paylaşımında Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürebilmesi için 106.000 dolar seviyesinin geri kazanılması gerektiğini belirtti. Pentoshi’ye göre bu seviye aşılırsa, Bitcoin yeni bir fiyat keşfi turuna başlayabilir ve yükseliş hareketi hız kazanabilir.

Ancak Pentoshi, mevcut destek seviyelerinin korunamaması durumunda Bitcoin’in aşağı yönlü bir hareket sergileyebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Analist, 92.000-94.000 dolar bandının kırılması hâlinde, BTC’nin bir sonraki önemli desteğinin 85.000 dolar civarında olabileceğini belirtti. Bu seviye, Bitcoin’in 12 Kasım’dan bu yana işlem görmediği bir fiyat bölgesi olarak dikkat çekiyor.

Bu değerlendirme, kripto analisti AlejandroBTC’nin birkaç hafta önce yaptığı, “85.000 dolara doğru gidiyormuşuz gibi görünüyor” yorumunu destekler nitelikte.

Bitcoin’in yönü hâlâ belirsiz

Bitcoin’in kısa vadeli hareketleri konusunda fikir ayrılığı yaşanırken, bazı analistler mevcut fiyat aralığında uzun süreli bir konsolidasyon sürecinin yaşanabileceğini düşünüyor.

Pentoshi, yukarı yönlü beklentisini koruyarak, “Şimdilik yükseliş eğiliminde kalmalıyız çünkü henüz kırılmadı ve bu aralıkta çok zaman geçirdik,” dedi.

Ancak, bazı piyasa oyuncuları Bitcoin’in fiyatının daha da düşebileceği konusunda uyarıyor. BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada, BTC’nin 70.000 ila 75.000 dolar aralığına gerileyebileceğini ve bunun “mini bir mali kriz” etkisi yaratabileceğini öne sürdü.

Kripto yatırımcısı Mister Crypto ise 90.000 dolar seviyesinin büyük bir alım fırsatı sunabileceğini ifade etti. “Bu seviye, yeniden büyük bir işlem açmak için önemli bir işaret olabilir,” dedi.

Yatırımcı Donny de Bitcoin’in grafiklerinin teknik olarak umut verici göründüğünü, ancak piyasanın yönünün önümüzdeki birkaç hafta içinde netleşeceğini belirtti. “Burada bağlam çok önemli ve önümüzdeki birkaç hafta belirleyici olacak,” dedi.

Mart ayında yeni zirve gelebilir mi?

22 Şubat’ta X platformunda paylaşım yapan bir diğer yatırımcı AshCrypto, Bitcoin’in Mart ayına kadar yeni bir rekor seviyeye ulaşabileceğini öne sürdü. CoinGlass verilerine göre, Bitcoin mart ayında 2013’ten bu yana ortalama yüzde 13,42 getiri sağladı.

Bitcoin, 20 Ocak’ta Donald Trump’ın başkanlık yemin töreninden hemen önce 109.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kaydetmişti. Bazı yatırımcılar kısa vadeli hareketlerden ziyade uzun vadeli beklentilere odaklanıyor.

ARK Invest CEO’su Cathie Wood, piyasa oynaklığına rağmen Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşma ihtimalinin arttığını söyledi. Wood, “Bu yeni varlık sınıfının kurumsallaşması nedeniyle boğa senaryomuzun doğru sayı olma olasılığının arttığını düşünüyoruz,” dedi.