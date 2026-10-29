Bitcoin yeniden baskı altında
29.10.2026 08:11
Bitcoin, Fed'in faiz kararıyla kararsız seyretmeye başladı.
Yatırımcılar Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 78 olarak fiyatlıyor; ABD doları ve yaklaşan enflasyon verilerinin Bitcoin’in bir sonraki hamlesini belirleyebileceğini söylüyor.
Piyasa analistlerine göre Bitcoin , ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutarken enflasyona ilişkin süregelen endişesini sürdürdüğüne işaret etmesinin ardından yeni baskılarla karşılaşabilir.
Fed , dün gösterge faiz oranını yüzde 3,75-yüzde 4 aralığında sabit tutmak için 10’a karşı 2 oy kullandı. Guvernör Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack çeyrek puanlık artıştan yana oy verdi.
Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun merkez bankasının yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini kabul etti.
Warsh "Amerikalılar yaklaşık 6 yıldır Komite’nin hedefinin üzerinde seyreden enflasyonla hâlâ mücadele ediyor. Enflasyonu düşürmek bizim sorumluluğumuz." dedi.
Tokenizasyon platformu Theo’nun baş yatırım sorumlusu Iggy Ioppe, kararın kendisinin genel olarak beklendiğini, ancak yatırımcıların Fed’in şahin mesajlarını tam olarak öngöremediğini söyledi.
Cointelegraph’a gönderdiği yorumlarda, "Piyasalar faizlerin sabit tutulmasını fiyatlamıştı, ancak şahin tonu fiyatlamamıştı."dedi.
Fed’in 8-9 Aralık toplantısında ve gelecek yıl yeniden faiz artıracağı yönünde beklentiler bulunuyor.
Warsh, Fed’in yıl sonunda faiz artırıp artırmayacağı konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.
BITCOIN NE KADAR?
Bitcoin yüzde 1,3 oranında düşüşle 79 bin 884 dolar seviyesinde işlem görüyor.