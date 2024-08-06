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Bitcoin yeniden toparlandı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, dün küresel piyasalar gibi kripto paralarda da yaşa yaşanan tarihi satış baskısının ardından son 24 saatte yüzde 10’dan fazla artarak 55 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin yeniden toparlandı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, dahil küresel piyasasının değeri 24 saatte yüzde 9,6 artarak 1 trilyon 980 milyar dolara yükseldi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti.

Saat 09.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 10,5 artış yaşayan Bitcoin, 55 bin 791 dolar seviyesine çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 12,1 değer kazanarak 2 bin 520 dolar seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle ve Asya piyasasındaki gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.

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