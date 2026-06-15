Bitcoin yükselişe geçti

Bitcoin , Haziran ortasında yaklaşık 65 bin dolara yükselerek iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve ABD ile İran 'ın barış anlaşmasına vardığı yönündeki haberlerin ardından risk algısının iyileşmesiyle desteklenerek 59 bin dolara kadar gerilediği son düşük seviyelerden toparlandı.

Her iki ülke de yaklaşık dört aydır süren çatışmayı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı kabul ettiklerini açıkladı ve anlaşmanın bu hafta içinde imzalanması bekleniyor. Bu ayın başlarında, Bitcoin, en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri ve dijital varlık hazine modeli kapsamında kripto para biriminin bir göstergesi olarak kabul edilen Strategy Inc.'in varlıklarının bir kısmını satmasının ardından satış baskısı altına girdi ve Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu düşüş, kurumsal sermayenin yapay zeka ile ilgili hisselere kaymasıyla da aynı zamana denk geldi. Bu arada, spot Bitcoin ETF'leri önemli çıkışlar kaydetmeye devam ederken, kurumsal talep düşük kaldı.