Bitcoin zirveden döndü

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı.



ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.



Trump'ın kripto paralarla ile bir kararnameyi imzalayacağı da bekleniyordu.



Ancak kripto sektörünün beklentisi boşa çıktı, ilk günde kripto paralarla ilgili bir gelişme yaşanmadı.



Bunun üzerine dün 109 bin dolar ile zirveyi gören Bitcoin, yönünü aşağı çevirdi.



Kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin, günün ilk işlemlerinde 101 bin 630 dolardan işlem gördü.



Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise 3 bin 235 dolar civarına geriledi.



5 Kasım ile başlayan rallinin taşıyıcılarından XRP ise 3 dolar seviyesinde fiyatlandı.